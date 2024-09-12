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9 секунд

2010 год. База Тихоокеанского флота РФ. На эсминце «Быстрый» происходит прорыв топливного трубопровода с мазутом. Короткое замыкание, пожар. На борту — 348 человек. Без колебаний противостоять огню решает 19-летний матрос Алдар Цыденжапов родом из Забайкалья, с детства мечтающий служить на флоте, как его дедушка.

Режиссёр
Олег Штром
Актёры
Бато Шойнжонов, Солбон Субботин, Надежда Мунконова, Олег Бабуев, Арюна Цыденова, Александра Шабалина, Баир Базаров, Иван Непомнящий, Дарья Басаргина, Владимир Илюхин, Дмитрий Певцов, Даниил Спиваковский, Алексей Кирсанов
Продолж.
91 мин.
Премьера
2024-09-26 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Байопик, Драма

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