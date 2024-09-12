2010 год. База Тихоокеанского флота РФ. На эсминце «Быстрый» происходит прорыв топливного трубопровода с мазутом. Короткое замыкание, пожар. На борту — 348 человек. Без колебаний противостоять огню решает 19-летний матрос Алдар Цыденжапов родом из Забайкалья, с детства мечтающий служить на флоте, как его дедушка.