2010 год. База Тихоокеанского флота РФ. На эсминце «Быстрый» происходит прорыв топливного трубопровода с мазутом. Короткое замыкание, пожар. На борту — 348 человек. Без колебаний противостоять огню решает 19-летний матрос Алдар Цыденжапов родом из Забайкалья, с детства мечтающий служить на флоте, как его дедушка.
- Режиссёр
- Олег Штром
- Актёры
- Бато Шойнжонов, Солбон Субботин, Надежда Мунконова, Олег Бабуев, Арюна Цыденова, Александра Шабалина, Баир Базаров, Иван Непомнящий, Дарья Басаргина, Владимир Илюхин, Дмитрий Певцов, Даниил Спиваковский, Алексей Кирсанов
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
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2024-09-26 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Байопик, Драма