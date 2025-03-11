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25 лет. Юбилейный тур: Мельница
11 марта 2025 в 19:00
Концерты

25 лет. Юбилейный тур: Мельница

МКЦ

Мельница отметит 25-летие юбилейным туром! 2024 год — юбилейный для Мельницы. 25-летие — не просто большое событие для группы, но и праздник для всех наших слушателей, поэтому и отмечать его мы будем вместе с вами! Невозможно включить в юбилейную программу все песни, которые были созданы за эти 25 лет, но в нее точно войдут наши главные хиты, которые вы так любите. Прогуляемся по музыкальным дорогам, где нам встретятся и древние кельты, и славяне, и Левант, и глубокий космос, в общем, сыграем для вас «древнюю музыку нового мира»!

Возраст
12+
Жанры
Рок, Фолк