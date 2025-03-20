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200% Волк
Кино

200% Волк

Пудель Фредди Люпин мечтает стать волком. Волки смеются над ним, полагая, что пудель не может совершать героические поступки и помогать людям, как они. Однажды Фредди загадал желание, но напутал с ним, и на Землю прилетел озорной лунный дух. Тот рассказал, что Земля и Луна должны скоро столкнуться, но Фредди может помочь предупредить катастрофу. Собрав друзей-собак, Фредди отправляется на другую планету восстановить космический порядок и доказать, что он способен на подвиги.

Режиссёр
Алекс Штадерман
Продолж.
98 мин.
Премьера
2025-03-20 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение

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