Лукашенко объявил 26 декабря днем траура в Белоруссии из-за крушения Ту-154. Также президент Белоруссии выразил соболезнования Владимиру Путину, родным и близким погибших в авиакатастрофе, передает
«Чувство скорби и сострадания охватило сегодня нашу страну — сообщение о крушении самолёта Ту-154, следовавшего из Сочи в Сирию, не оставило равнодушным ни одного белоруса. Эта трагедия — наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе», — говорится в сообщении Лукошенко.
26 декабря на территории Белоруссии приспустят государственные флаги и ограничат проведение и трансляцию развлекательных мероприятий и программ.
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