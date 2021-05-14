Рязанский минспорт подписал соглашение с антидопинговым агентством «РУСАДА»

Соглашение заключено с целью выработки основополагающих принципов и направлений сотрудничества, а также определения порядка взаимодействия в борьбе с допингом в спорте.

В пятницу, 14 мая, исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин и исполняющий обязанности генерального директора ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» Михаил Буханов подписали соглашение в области противодействия допингу в спорте. Соглашение заключено с целью выработки основополагающих принципов и направлений сотрудничества, а также определения порядка взаимодействия в борьбе с допингом в спорте. 13 и 14 мая в Рязанской области проходит очный семинар «Антидопинговое обеспечение в спорте». В семинаре принимают участие более 80 специалистов спортивных организаций, ответственных за антидопинговую работу.

Рязанский спортсмен завоевал для России олимпийскую лицензию

Евгений Луканцов занял первое место в гребле на байдарке-одиночке на 200 метров. Тем самым спортсмен завоевал для России шестую лицензию в гребле на байдарках и каноэ.

В среду, 13 мая, в Сегеде (Венгрия) прошли финалы европейской отборочной регаты к Олимпийским играм-2021 в Токио (Япония). Заслуженный мастер спорта России, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Олимпиец» Евгений Луканцов (тренеры — Владимир Тебенихин и Наталья Тебенихина) занял первое место в гребле на байдарке-одиночке на 200 метров. Тем самым спортсмен завоевал для России шестую лицензию в гребле на байдарках и каноэ. Чемпионат России, который определит кто именно из спортсменов будет представлять страну на олимпийских играх, пройдет в Москве 16-22 мая 2021 года.

Минспорт заявил, ФК «Рязань» достаточно финансирования для участия в ФНЛ

«Для попадания ФК „Рязань“ в ФНЛ команде нужно стать победителем ПФЛ. На данный момент за семь игр до окончания соревнований рязанцы занимают 2 строку турнирной таблицы. Финансирования клуба достаточно для его участия, в том числе в ФНЛ, при условии попадания команды в данную лигу», — говорится в сообщении.

Минспорт заявил, что ФК «Рязань» достаточно финансирования для участия в ФНЛ Минспорт заявил, что ФК «Рязань» достаточно финансирования для участия в ФНЛ. Об этом министерство сообщило в соцсетях. «Для попадания ФК „Рязань“ в ФНЛ команде нужно стать победителем ПФЛ. На данный момент за семь игр до окончания соревнований рязанцы занимают 2 строку турнирной таблицы. Финансирования клуба достаточно для его участия, в том числе в ФНЛ, при условии попадания команды в данную лигу», — говорится в сообщении. Отметим, что за российскую историю рязанская команда трижды выступала во втором по силе дивизионе. В 1992 году рязанское «Торпедо» заняло второе место в зоне «Центр» первой лиги, а в следующем году — 15-е место и вылетело в низшую лигу. В 2007 году рязанский «Спартак-МЖК» выступал в Первом дивизионе, но после первого круга в команда снялась с соревнований по финансовым причинам.

Рязанцев пригласили на День здоровья и спорта

День здоровья и спорта в Рязани проведут уже в 20-й раз. Он пройдет на стадионе Центрального спортивного комплекса.

В субботу, 15 мая, пройдет День здоровья и спорта под девизом «В будущее — с ГТО!». Об этом сообщили в региональном минспорте. День здоровья и спорта в Рязани проведут уже в 20-й раз. Он пройдет на стадионе Центрального спортивного комплекса. Его организуют с целью укрепления здоровья рязанцев, организации активного досуга жителей, пропаганды здорового образа жизни, совершенствования форм организации физкультурно-спортивной работы, массового привлечения к регулярным занятием физической культурой и спортом населения области различных возрастных групп и профессий. В минспорте отметили, что праздник пользуется популярностью и любовью среди рязанцев. Спортивные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях региона, среди наиболее распространенных мероприятий, в рамках областного дня здоровья и спорта — фестивали, соревнования, легкоатлетические забеги, физкультурно-спортивные праздники. Центральной площадкой мероприятий областного Дня здоровья и спорта станет стадион Центрального спортивного комплекса Рязани. В этом году региональный День здоровья и спорта пройдет под девизом «В будущее — с ГТО!». В программу войдут соревнования по мини-футболу, армспорту, состязания по настольному теннису, шашкам, дартсу, пауэрлифтингу, бочче. Состязания будут организованы, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, будут пройдут спортивные конкурсы: жонглирование мячом; веселые старты, бросок мяча в баскетбольное кольцо, упражнения со скакалкой. Мастер-классы по северной ходьбе, по воркауту, брейкингу, зимнему плаванию, спортивному метанию ножа. Будет работать площадка Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий и площадка велошеринга LUCKY BIKE. В рамках праздника жители города смогут выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (в соответствии с условиями допуска) в отдельных испытаниях комплекса: бег на 60 метров; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; поднимание туловища из положения лежа на спине; подтягивание на высокой перекладине; подтягивание из виса лежа на низкой перекладине; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; рывок гири; стрельба из пневматической винтовки; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Начало мероприятия — в 10:00. Регистрация участников — с 8:00 до 9:40. Вход на мероприятие — свободный.

Дрифт-чемпионат в Рязани будут судить всемирно известные пилоты

Соревнования пройдут на трассе Atron International Circuit 15-16 мая. В первом этапе сезона-2021 поучаствует вся «классика» дрифта: множество BMW, разнообразные Nissan, Toyota, Mazda, ВАЗ и ГАЗ.

Дрифт-чемпионат «RDS Запад» в Рязани будут судить всемирно известные пилоты. Об этом сообщили организаторы. Судьи первого этапа RDS «Запад-2021»: Дмитрий Добровольский (Россия) — председатель комитета РАФ по дрифту, член рабочей комиссии FIA по дрифту. Руководитель Российской дрифт-серии. Мастер спорта России по автоспорту, многократный призер Кубка России по кольцевым гонкам.

Джеймс Дин (Ирландия) — пилот команды AIMOL RACING, участник RDS GP 2021. Семикратный чемпион Drift Masters European Championship. Трехкратный чемпион Formula Drift USA.

Чарльз НГ (Китай/Гонконг) — пилот команды AIMOL RACING, участник RDS GP 2019-2021. Серебряный призер RDS GP 2019. Чемпион DC 2018. Серебряный призер D1GP 2017. Напомним, соревнования пройдут на трассе Atron International Circuit 15-16 мая.

Завершился второй межрегиональный турнир по дзюдо памяти Альберта Слюсаря

Турнир прошел 8 мая, накануне 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования состоялись среди юношей 2007-2008, 2009-2010 годов рождения и девушек 2006-2008 годов рождения.

В Рязанской «Академии единоборств» прошел второй межрегиональный турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза Альберта Слюсаря. Об этом сообщили в региональном минспорте. Турнир прошел 8 мая, накануне 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования состоялись среди юношей 2007-2008, 2009-2010 годов рождения и девушек 2006-2008 годов рождения. За вклад в развитие детского спорта и популяризацию дзюдо в России директору Рязанской «Академии единоборств» Виталию Шабанову и заслуженному тренеру России, мастеру спорта России по дзюдо Андрею Попову объявили благодарность. Победители получили кубки, медали и грамоты минспорта Рязанской области, призеры — медали и грамоты. Таблица результатов: Юноши 2007-2008 годов рождения Весовая категория 38 кг Кашапов Артем (Шилово) Матвеев Владислав (Королев) Абашкин Кирилл (Рязань-Графит), Ахматов Азизбек (Тула) Весовая категория 42 кг Минасян Вадим (Коломна) Шамшинов Максим (Рязань-Графит) Кирякин Артем (Рязань), Кудасов Никита (Королев) Весовая категория 46 кг Пирожков Артем (Электроугли) Манюгин Сергей (Сасово) Золотов Григорий (Рассказово), Метелкин Арсений (Подольск) Весовая категория 50 кг Филин Дмитрий (Тула) Турчин Даниил (Красноармейск) Чернушкин Евгений (Тула), Мелешкин Алексей (Москва) Весовая категория 55 кг Новиков Дмитрий (Рязань-Комета) Богодаев Богдан (Рязань-Комета) Королев Иван (Шилово), Архипов Юрий (Рязань-Комета) Весовая категория 60 кг Челышев Даниил (Рязань-Академия единоборств) Лексаков Дмитрий (Рязань-Родной край) Калинин Андрей (Рязань-Комета), Липунов Вадим (Рассказово) Весовая категория 66 кг Воробьев Егор (Рязань-Академия единоборств) Серов Илья (Коломна) Дурбайлов Антон (Королев), Туркин Иван (Подольск) Весовая категория 73 кг Мирошниченко Кирилл (Тула) Горлачев Максим (Электроугли) Деняков Евгений (Скопин), Неделин Никита (Елец) Весовая категория +73 кг Голубчик Дмитрий (Елец) Пономаренко Иван (Королев) Филимонов Дмитрий (Коломна), Солдатенков Данил (Коломна) Юноши 2009-2010 годов рождения Весовая категория 30 кг Байдацкий Тимофей (Тула) Кузин Богдан (Коломна) Батистов Гордей (Рязань-Комета), Неизвестнов Константин (Липецк) Весовая категория 34 кг Бурдыкин Григорий (Тула) Ерошкин Денис (Сасово) Лохин Матвей (Шилово), Кудашов Матвей (Королев) Весовая категория 38кг Функнер Михаил (Тула) Киев Дмитрий (Рязань) Комаров Константин (Рязань), Агафонов Серафим (Сасово) Весовая категория 42 кг Игнатенко Данила (Тула) Корсаков Игорь (Рязань-Комета) Тагиев Руслан (Коломна), Попов Владимир (Рязань-Надежда) Весовая категория 46 кг Коротов Григорий (Рязань-Комета) Гусейнов Назар (Рязань) Курин Александр (Коломна), Чаков Владимир (Шилово) Весовая категория 50 кг Кичанов Артем (Подольск) Анисимов Никита (Рязань-Академия единоборств) Минаев Никита (Рязань-Комета), Сидоров Антон (Рязань-Комета) Весовая категория 55 кг Паньков Леонид (Рязань-Комета) Ланге Иван (Скопин) Горшков Олег (Рязань-Комета), Иванов Кирилл (Рязань-Родной край) Весовая категория 60 кг Горностаев Валерий (Рязань-Комета) Куликов Максим (Рязань) Мищенко Никита (Рязань-Графит), Кленушкин Николай (Рязань-Комета) Весовая категория +60 кг Есенин Алексей (Рязань) Яковлев Артем (Тула) Леонов Анатолий (Липецк), Колесниченко Матвей (Рязань-Комета) Девушки 2006-2008 годов рождения Весовая категория 36 кг Нестерова Аделина (Красноармейск) Весовая категория 44 кг Долгова Алина (Рязань) Весовая категория 48 кг Шестопалова Александра (Рязань-Графит) Полшкова Лия (Рязань-Комета) Лайченко Полина (Подольск), Верлова Валерия (Серебряные пруды) Весовая категория 52 кг Купцова Дарья (Санкт-Петербург) Харламова Алиса (Рязань) Кузина Елена (Коломна), Корпушова Карина (Рязань-Родной край) Весовая категория 57 кг Ульяновская Злата (Коломна) Минасяр Рузанна (Коломна) Новикова Надежда (Сасово) Галицкая Кристина (Подольск) Весовая категория 63 кг Коновалова Кристина (Рязань-Комета) Петрова Ольга (Рязань-Комета) Галкина Варвара (Спасск) Весовая категория +63 кг Вечернина Софья (Красноармейск) Катанцева Елизавета (Рязань) Прокофьева Алина (Рязань)

Определились победители 55-ого всероссийского автокросса «День Победы»

В рамках соревнований прошли чемпионат России, Кубок Российской автомобильной федерации 2 этап, 1 этап отбора на финал Кубка России и открытый чемпионат Рязанской области. Состязания собрали порядка ста участников из 14 регионов России.

9-10 мая на трассе «Семеновская» прошел 55-й Всероссийский автокросс «День Победы». Об этом сообщил региональный минспорт. Автокросс «День Победы», посвящен 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В рамках соревнований прошли чемпионат России, Кубок Российской автомобильной федерации 2 этап, 1 этап отбора на финал Кубка России и открытый чемпионат Рязанской области. Состязания собрали порядка ста участников из 14 регионов России. На церемонии открытия автокросса присутствующих приветствовали президент областной федерации автомобильного спорта и мотоциклетного спорта Рязанской области, депутат областной думы Игорь Мурог и заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин. Минутой молчания присутствующие почтили память рязанцев, ушедших из жизни — организатора первых автокроссов «День Победы» Аркадия Дадаева и ветерана автокросса Валерия Бикмаева. По итогам соревнований места распределились следующим образом: Чемпионат России. Класс Т4-3 (грузовики ЗИЛ-130). 2-й этап 1. Коротков Сергей (Курган) 2. Соловьев Владислав (Свердловская область) 3. Чистяков Александр (Курган). Класс Т1-2500 (полноприводные автомобили). 3-й этап 1. Плешивых Алексей (Пермский край) 2. Джепаев Биньямин (Ульяновск) 3. Шабров Артем (Москва). Кубок РАФ 2 этап; Класс Т4-1 (грузовики ГАЗ-51,52, «ГАЗель») 1. Григорьев Юрий (Рязань, «Рязанский политех») 2. Чугунов Андрей (Рязань) 3. Абрамов Денис (Рязань). I этап отборов на финал Кубка России. Класс «Супер 1600». 1. Скороходов Владимир (Рязань, ДОСААФ) 2. Синяков Владимир (Рязань) 3. Семин Денис (Рязань). Класс Д2-Н. 1. Меркель Алексей (Рязань, SAWARacingTeam) 2. Уюткин Александр (Нижний Новгород) 3. Андрющенко Александр (Рязань, ХомСервис). Дивизион Д2-классика 1. Пучков Дмитрий (Рязань, «Рязанский политех») 2. Муратиков Алексей (Московская область) 3. Аникин Игорь (Рязань). Открытый чемпионат Рязанской области. Класс Т4-2 (грузовики ГАЗ-53) 1. Кученев Андрей (Рязань) 2. Фролов Валерий (Рязань, СПК «Зеленый сад») 3. Гаврилин Константин (Рязань, спортклуб «Арктика»). Командный зачет автокросса 1. «Рязанский политех» (Пучков Дмитрий, Евсенин Станислав, Григорьев Юрий) 2. СТ Нижегородец RacingTeam (Гнусов Евгений, Определённов Виталий, Джепаев Биньямин) 3. ХомСервис (Андрющенко Александр, Фомичев Павел, Дереза Илья).

Рязанка завоевала золото на международном турнире по боксу в Гомеле

Турнир, посвященный Дню Победы, прошел с 2 по 7 мая в Беларуси. Всего в состязаниях участвовали 78 спортсменов, представители семи стран.

Рязанка Дарья Абрамова завоевала золото на международном турнире по боксу в Гомеле. Об этом сообщили в региональном минспорте. Турнир, посвященный Дню Победы, прошел с 2 по 7 мая в Беларуси. Всего в состязаниях участвовали 78 спортсменов, представители семи стран. По итогам соревнований бронзовая призерка чемпионата мира, чемпионка Европы, призер чемпионатов Европы и Европейских игр, шестикратная чемпионка России, Заслуженный мастер спорта России Дарья Абрамова одержала победу в весовой категории 57 кг. Дарья является спортсменом-инструктором Центра спортивной подготовки и тренируется в СШОР «Лидер» в Касимове. В полуфинале Дарья Абрамова выиграла у украинки Анны Мищенко, а в решающем бою победила белоруску Галину Бруевич. «Своей победой Дарья сделала хороший задел для участия в квалификационном Европейском олимпийском турнире, который пройдет в Париже 4-8 июня», — отметили в минспорте.

В Рязани пройдет дрифт-чемпионат «RDS Запад»

Соревнования продлятся два дня: в субботу с помощью одиночных квалификационных заездов судьи отберут 32 лучших пилота, которые продолжат борьбу в парных заездах на следующий день. В воскресенье состоится парад пилотов, а затем парные заезды топ-32, топ-16, топ-8 и финал.

15-16 мая в Рязани состоятся соревнования Российской дрифт-серии — первый этап чемпионата «RDS Запад 2021». На трассе Atron International Circuit встретятся больше полусотни сильнейших гонщиков нашей страны. Соревнования продлятся два дня: в субботу с помощью одиночных квалификационных заездов судьи отберут 32 лучших пилота, которые продолжат борьбу в парных заездах на следующий день. В воскресенье состоится парад пилотов, а затем парные заезды топ-32, топ-16, топ-8 и финал. Кроме заездов, гости смогут рассмотреть автомобили и их подготовку к гонке, сфотографироваться с пилотами и взять автографы. Вход в парк сервиса доступен по всем категориям билетов! В первом этапе сезона-2021 поучаствует вся «классика» дрифта: множество BMW, разнообразные Nissan, Toyota, Mazda, ВАЗ и ГАЗ. «С каждым годом автомобили становятся все красивее: ливреи, фирменные цвета, персонажи, единый стиль команд… Впрочем, приходите 15-16 мая на Atron International Circuit — и вы все увидите сами», — рассказали организаторы. В этом году зрителям доступны билеты на квалификацию (суббота) и парные заезды (воскресенье). Дети до 7 лет проходят на соревнования бесплатно, в сопровождении взрослых. Выбрать и купить билет можно на сайте. На все вопросы ответят в службе зрительских сервисов: info@rds-west.com Мероприятие 0+

В Сочи прошел гала-матч Ночной хоккейной лиги

В Сочи прошел гала-матч НХЛ. На лед вышли «Легенды хоккея» — в состав вошли президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, и команда НХЛ, в число хоккеистов которой уже девятый раз вошел президент федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов.