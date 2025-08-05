В Спасском районе выявили 11 нарушений правил использования мотоциклов

Сотрудники отдела МВД России по Спасскому району в ходе рейдовых мероприятий выявили 11 административных правонарушений. Об этом сообщила пресс-служба рязанской полиции. Среди нарушений зафиксированы: два случая передачи мотоцикла лицу без водительских прав, два факта управления транспортным средством без действующего полиса ОСАГО, два случая управления незарегистрированным мотоциклом, а также два нарушения, связанные с отсутствием мотошлема у водителей. Кроме того, выявлено три случая управления мотоциклом лицами без водительских прав. В результате рейда пять мотоциклов были помещены на специализированную стоянку.

Сотрудники отдела МВД России по Спасскому району в ходе рейдовых мероприятий выявили 11 административных правонарушений. Об этом сообщила пресс-служба рязанской полиции.

Среди нарушений зафиксированы: два случая передачи мотоцикла лицу без водительских прав, два факта управления транспортным средством без действующего полиса ОСАГО, два случая управления незарегистрированным мотоциклом, а также два нарушения, связанные с отсутствием мотошлема у водителей. Кроме того, выявлено три случая управления мотоциклом лицами без водительских прав.

В результате рейда пять мотоциклов были помещены на специализированную стоянку.

Фото: Рязанская полиция