В Борках из-за аварии на электросетях пропал свет
Электричества нет по следующим адресам: Борки 11-й район; Борки 12-й район; Борки 8-й район; поселок Шпалозавода. Восстановление электроснабжение планируется в течение четырех часов с момента отключения.
В Борках из-за аварии пропал свет. Об этом 4 августа РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.
Электричества нет по следующим адресам:
- Борки 11-й район;
- Борки 12-й район;
- Борки 8-й район;
- поселок Шпалозавода.
Восстановление электроснабжение планируется в течение четырех часов с момента отключения.