Рязоблсуд оставил в силе арест для журналиста Михаила Комарова

Рязанский областной суд оставил в силе решение Советского районного суда города о заключении под стражу директора сетевого издания «Своя колокольня» Михаила Комарова. Об этом пишет пресс-служба суда. Мужчина обвиняется в вымогательстве, что подпадает под статью 163 УК РФ. Согласно постановлению, мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана 24 июля и продлится до 21 сентября 2025 года.