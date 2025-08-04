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Прокуратура утвердила обвинение против жителя Рязани за пропаганду терроризма
Заместитель прокурора Екатерина Банникова утвердила обвинительное заключение против жителя Рязани, обвиняемого в четырех преступлениях, связанных с оправданием терроризма и призывом к экстремизму. Обвиняемый в течение года публиковал на своей странице в соцсети материалы, содержащие призывы к террористической и экстремистской деятельности. Уголовное дело направлено в суд.

Заместитель прокурора области Екатерина Романовна Банникова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против жителя Рязани, который обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма) и частью 2 статьи 280 УК РФ (призыв к экстремистской деятельности). Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры по региону.

В ходе проверки установили, что обвиняемый на протяжении почти года размещал на своей странице в одной из социальных сетей публикации, содержащие призывы к террористической и экстремистской деятельности, а также оправдывающие терроризм.

Компетентные органы успешно пресекли преступную деятельность, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.