На предприятии в Рязанской области произошел взрыв, есть погибший

ЧП произошло утром 8 июля на улице Горького в Ряжске. На предприятии, производящем лакокрасочное покрытие для дорожной разметки, загорелся цех, в котором проводили работы с горючими материалами. Отмечается, что до возгорания очевидцы услышали хлопок. Возгорание тушили пожарные из Ряжского, Кораблинского и Александро-Невского районов. Всего было задействовано 17 человек и семь единиц техники. Во время разбора завалов пожарные нашли труп мужчины. По предварительной информации, погибший — 49-летний работник предприятия.

На предприятии в Рязанской области произошел взрыв, есть погибший. Об этом сообщает ИД «Пресса».

ЧП произошло утром 8 июля на улице Горького в Ряжске. На предприятии, производящем лакокрасочное покрытие для дорожной разметки, загорелся цех, в котором проводили работы с горючими материалами. Отмечается, что до возгорания очевидцы услышали хлопок.

Возгорание тушили пожарные из Ряжского, Кораблинского и Александро-Невского районов. Всего было задействовано 17 человек и семь единиц техники.

Во время разбора завалов пожарные нашли труп мужчины. По предварительной информации, погибший — 49-летний работник предприятия.