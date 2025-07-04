МЧС сообщило подробности возгорания экскаватора в Рязани
Информация о пожаре на улице Трубежной поступила в 9:05. В 9:19 возгорание ликвидировали. На месте происшествия работали 5 человек и 2 единицы техники. Пострадавших нет.
Появились подробности возгорания экскаватора в Рязани. Их привела пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре на улице Трубежной поступила в 9:05. В 9:19 возгорание ликвидировали.
На месте происшествия работали 5 человек и 2 единицы техники.
Пострадавших нет.
Ранее появилось видео с места происшествия.