МЧС сообщило подробности возгорания экскаватора в Рязани

Информация о пожаре на улице Трубежной поступила в 9:05. В 9:19 возгорание ликвидировали. На месте происшествия работали 5 человек и 2 единицы техники. Пострадавших нет.