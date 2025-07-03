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«КП-Рязань»: по показаниям Арцыбашева завели новое уголовное дело о хищении
«КП-Рязань» написала, что подтверждаются сведения, озвученные на судебных заседаниях по уголовному делу экс-советника бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова Владимира Арцыбашева. Эти сведения касались хищения части субсидий, предназначенных для реконструкции тепловых сетей в Рязани. В своих показаниях Арцыбашев заявлял, что Греков якобы поручил ему «организовать возврат» 10% от суммы 200 миллионов рублей, ежегодно выделяемых на замену трубопроводов. По его словам, он передавал информацию руководителям «РМПТС» — сначала Андрею Тихомирову, затем Роману Степанушкину. От них получал деньги, которые затем оставлял в кабинете Грекова.

«КП-Рязань» написала, что подтверждаются сведения, озвученные на судебных заседаниях по уголовному делу экс-советника бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова Владимира Арцыбашева. Эти сведения касались хищения части субсидий, предназначенных для реконструкции тепловых сетей в Рязани.

В своих показаниях Арцыбашев заявлял, что Греков якобы поручил ему «организовать возврат» 10% от суммы 200 миллионов рублей, ежегодно выделяемых на замену трубопроводов. По его словам, он передавал информацию руководителям «РМПТС» — сначала Андрею Тихомирову, затем Роману Степанушкину. От них получал деньги, которые затем оставлял в кабинете Грекова.

«Сообщенные В. М. Арцыбашевым сведения о неправомерных действиях руководителей МУП „РМПТС“ нашли свое подтверждение. По данному факту 29.05.2024 следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время расследование уголовного дела не завершено, окончательное процессуальное решение по нему не принято», — приводит «КП» комментарий региональной прокуратуры.

Ранее Арцыбашев был признан виновным в мошенничестве, связанном с закупкой коммунальной техники. Железнодорожный районный суд назначил ему наказание в виде четырех лет условного лишения свободы. Прокуратура обжаловала решение, и Облсуд заменил условный срок на реальный — в колонии общего режима. Также удовлетворены требования о взыскании с подсудимого 15,7 миллиона рублей. Подробности — в сюжете РЗН. Инфо.

В мае Игорь Греков также был осужден на 17 лет строгого режима. Подробнее о многомиллионных взятках бывшего вице-губернатора можно прочитать в сюжете.