Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
24°
Птн, 04
27°
Сбт, 05
20°
ЦБ USD 78.78 0.13 04/07
ЦБ EUR 93.13 0.45 04/07
Нал. USD 79.70 / 80.00 03/07 18:30
Нал. EUR 92.27 / 92.90 03/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
13 621
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
6 534
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
4 148
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
31 111
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Губернатор Павел Малков сообщил о возрождении системы ДОСААФ в регионе
В планах — подготовка специалистов проводной связи, радиосвязи, приемных устройств, слесарей по ремонту автомобилей и младших специалистов медслужбы.

Губернатор Павел Малков провел рабочую встречу с руководителем рязанского отделения ДОСААФ России Анатолием Бороненковым, на которой обсуждались направления развития системы.

«Возрождаем систему ДОСААФ в регионе. Планов много. ДОСААФ должен стать таким, как его помнят многие: кружки и секции, военно-прикладной спорт, учителя-наставники и новые друзья», — сказал Малков.

По его словам, основное направление остается прежним — патриотическое воспитание и подготовка по военно-учетным специальностям.

С сентября 2023 года прошло более 200 военно-патриотических мероприятий, в том числе «Зарница 2.0», встречи и практикумы для школьников. Начато обучение операторов БПЛА.

В планах — подготовка специалистов проводной связи, радиосвязи, приемных устройств, слесарей по ремонту автомобилей и младших специалистов медслужбы.

Также запустили кружок «Юный летчик», где ребята изучают все о самолетах, учатся прокладывать маршруты и узнают много других интересных вещей. ДОСААФ прорабатывает соглашение о сотрудничестве с Сасовским летным училищем.

Кроме того, полностью обновлен тир в Рязани и открыто отделение практической стрельбы, где проходят тренировки и соревнования. Планируется закупка интерактивного боевого тира.