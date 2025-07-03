Губернатор Павел Малков сообщил о возрождении системы ДОСААФ в регионе

В планах — подготовка специалистов проводной связи, радиосвязи, приемных устройств, слесарей по ремонту автомобилей и младших специалистов медслужбы.

Губернатор Павел Малков провел рабочую встречу с руководителем рязанского отделения ДОСААФ России Анатолием Бороненковым, на которой обсуждались направления развития системы.

«Возрождаем систему ДОСААФ в регионе. Планов много. ДОСААФ должен стать таким, как его помнят многие: кружки и секции, военно-прикладной спорт, учителя-наставники и новые друзья», — сказал Малков.

По его словам, основное направление остается прежним — патриотическое воспитание и подготовка по военно-учетным специальностям.

С сентября 2023 года прошло более 200 военно-патриотических мероприятий, в том числе «Зарница 2.0», встречи и практикумы для школьников. Начато обучение операторов БПЛА.

В планах — подготовка специалистов проводной связи, радиосвязи, приемных устройств, слесарей по ремонту автомобилей и младших специалистов медслужбы.

Также запустили кружок «Юный летчик», где ребята изучают все о самолетах, учатся прокладывать маршруты и узнают много других интересных вещей. ДОСААФ прорабатывает соглашение о сотрудничестве с Сасовским летным училищем.

Кроме того, полностью обновлен тир в Рязани и открыто отделение практической стрельбы, где проходят тренировки и соревнования. Планируется закупка интерактивного боевого тира.