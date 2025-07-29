В Рязанской области в аварийном здании больницы случился пожар
Пожар случился 28 июля в селе Столпцы. Отмечается, что ветхое здание принадлежит Старожиловской районной больнице, но уже не используется. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, причины пожара и ущерб установят специалисты.
В аварийном здании в Старожиловском районе случился пожар. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Пожар случился 28 июля в селе Столпцы. Отмечается, что ветхое здание принадлежит Старожиловской районной больнице, но уже не используется.
Площадь пожара составила пять квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет. Причины случившегося и ущерб установят специалисты.