Рязанская область вошла в топ-10 регионов с самыми дешевыми полисами ОСАГО

Самые дешевые полисы ОСАГО в январе-июне 2025 года были в Калининградской, Тамбовской и Брянской областях, где средняя цена составила 4 186 рублей. Следом идут регионы, где стоимость не превысила пять тысяч рублей: Тульская (4 786 рублей), Рязанская (4 985 рублей) и Белгородская области (4 989 рублей) и другие. Самая высокая средняя цена — в Новосибирской области. Она составила 7 757 рублей.