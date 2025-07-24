Журналист Комаров заявил о жестком задержании и сотрудничестве со следствием

Напомним, 22 июля стало известно, что главреда рязанского издания «Своя колокольня» Михаила Комарова задержали по подозрению в вымогательстве. 24 июля в отношении журналиста возбудили еще одно уголовное дело по аналогичной статье. Вину журналист не признал.

Журналист Михаил Комаров заявил о жестком задержании и сотрудничестве со следствием. Об этом передала журналист РЗН. Инфо 24 июля из зала заседаний.

Следствие попросило суд поместить Комарова в СИЗО до 21 сентября 2025 года.

Адвокат журналиста настаивал на домашнем аресте. Он приобщил к делу благодарственные письма «Своей колокольне» и Михаилу Комарову от министерств Рязанской области и от командования бригады «Волки». Также приобщили другие документы, в том числе о том, что на попечении Комарова есть дети и нетрудоспособный отец.

Также допросили супругу Михаила Комарова. Она предоставила суду выписку из банка, подтверждающую, что у семьи имеется один миллион рублей для залога и содержания журналиста Комарова и детей во время домашнего ареста.

Адвокат Комарова во время выступлении отметил, что следствию неизвестно, за нераспространение каких именно сведений Комаров якобы требовал деньги у потерпевших.

Кроме того, защитник обратил внимание, что информации о том, что Комарову принадлежит ряд региональных Telegram-каналов, в деле не содержится и документально не подтверждается.

Сам Комаров рассказал о жестком задержании.

«По давлению на свидетелей: потерпевший утверждает, что в СИЗО телефонов нет, но потерпевший — адвокат. Реалии таковы, что в СИЗО телефоны есть, и он об этом знает. Когда ко мне около дома подбежала толпа людей с пистолетами, задирали мои руки в наручниках наверх — я к этому с пониманием отнесся. Более того, я с понимаем отнесся к тому, что сотрудники, задержавшие меня, якобы потеряли ключ от наручников, жалобы подавать не стал, хотя у меня все руки в синяках и царапинах. Я все добровольно выдал, даже пакеты свои сотрудникам при обыске выдал», — поделился Комаров.

Также он рассказал о своих актах благотворительности многодетным рязанцам и храмам города.

«Уважаемый суд, у нас вообще новая мошенническая схема в Рязанской области: приходят люди, заключают услуги на информационное сопровождение какого-либо события, оплачивают это дело, а потом выясняется, что журналисты что-то там вымогают», — обратил внимание Комаров.

Следователь на доводы стороны защиты лишь пояснил, что «вам многое неизвестно, сделано это намеренно, материалы есть, просто дело находится на ранней стадии расследования». По его мнению, есть доказательства о том, что Комаров может угрожать потерпевшим и свидетелям.

«Есть сведения, что Комаров уже длительное время занимается преступной деятельностью и может продолжить», — обратился следователь к суду.

Прокурор поддержал следствие.

Потерпевший хотел озвучить суду о каких публикациях и статьях Комарова идет речь. Но судья прервал его, попросив высказаться по существу, а пояснения по публикациям дать, когда дело будут рассматривать.

Решение суда о мере пресечения огласят через несколько часов.

Напомним, 22 июля стало известно, что главреда рязанского издания «Своя колокольня» Михаила Комарова задержали по подозрению в вымогательстве. 24 июля в отношении журналиста возбудили еще одно уголовное дело по аналогичной статье.

Вину журналист не признал.

Подробнее о задержании Комарова и обстоятельствах дела в сюжете РЗН. Инфо.