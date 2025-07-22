В Рязани после ссоры 25-летняя девушка выпала из окна

В Дашково-Песочне после бытовой ссоры 25-летняя девушка выпала со второго этажа. Об этом стало известно РЗН. Инфо. Инцидент произошел на улице Зубковой 21 июля. Девушка была нетрезвой. Ее с травмами доставили в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.