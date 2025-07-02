В России стоимость полисов ОСАГО снизилась на 6%

Средняя цена полиса составила 6,1 тыс. рублей. В Москве он стоит 7 062 рубля, что также на 6% ниже, чем в предыдущем году. Наиболее популярной маркой автомобиля, застрахованной в столице, стала Kia Rio. Продажи полисов ОСАГО в Москве выросли более чем на 25%. На втором месте по количеству проданных полисов находится Подмосковье, а на третьем — Краснодарский край.

Во втором квартале 2025 года средняя стоимость ОСАГО в России снизилась на 6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование маркетплейса «Сравни».

Средняя цена полиса составила 6,1 тыс. рублей.

В Москве он стоит 7 062 рубля, что также на 6% ниже, чем в предыдущем году. Наиболее популярной маркой автомобиля, застрахованной в столице, стала Kia Rio.

Продажи полисов ОСАГО в Москве выросли более чем на 25%. На втором месте по количеству проданных полисов находится Подмосковье, а на третьем — Краснодарский край.