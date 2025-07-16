В Рязани отключили свет на 18 улицах из-за аварии

Света нет по следующим улицам и адресам: Индустриальный переулок, Энгельса, Медицинская, Бронная, Молодежная, Магистральная, Шаублина, Космонавтов, Культуры, Пирогова, Новикова-Прибоя, Дачная, Озерный переулок, Дорожная, Чкалова, Космодемьянской, Телевизионная, Декабристов. Работы проведут до полного восстановления, сообщили в электросетях.