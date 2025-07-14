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В рязанском селе нет воды 4 дня, власти организовали подвоз ржавой воды
«С вечера 11 июля в селе Восход нет воды. Решения нет. Нам прислали ржавую вонючую воду, якобы питьевую. Администрация Кадома утверждает, что они такую пьют! Вода пахла тухлятиной», — пожаловалась рязанка. Другой сельчанин отметил, что в сорокаградусную жару пенсионерам, лежачим больным и грудничковым детям без качественной воды может стать плохо. Еще в одном комментарии ситуацию назвали «издевательством над людьми». В администрации Кадомского района ответили на жалобы. По информации властей, из-за аварии на линии электропередач 12 июля вышло из строя оборудование на скважине в селе Восход.

Из-за аварии в селе Восход Кадомского района нет воды четвертый день, сельчанам организовали подвоз «питьевой воды» с ржавчиной. Об этом рязанцы рассказали в соцсетях.

«С вечера 11 июля в селе Восход нет воды. Решения нет. Нам прислали ржавую вонючую воду, якобы питьевую. Администрация Кадома утверждает, что они такую пьют! Вода пахла тухлятиной», — пожаловалась рязанка.

Другой сельчанин отметил, что в сорокаградусную жару пенсионерам, лежачим больным и грудничковым детям без качественной воды может стать плохо. Еще в одном комментарии ситуацию назвали «издевательством над людьми».

В администрации Кадомского района ответили на жалобы. По информации властей, из-за аварии на линии электропередач 12 июля вышло из строя оборудование на скважине в селе Восход.

«Ремонтные работы начались в воскресенье и продолжатся сегодня. В субботу, 12 июля, в 18:00 из Кадома привезли воду для технических нужд, а в 19:00 из Сасова привезли питьевую воду. Подвоз воды продолжался в воскресенье и продолжится сегодня, в понедельник, до окончания ремонта скважины», — написали в администрации.