В России повысят штрафы за непредоставление преимущества спецтранспорту

Соответствующие поправки в КоАП поддержало правительство РФ. Авторы инициативы считают, что водителей, не пропустивших спецтранспорт с мигалками без цветографической раскраски на борту следует наказывать взысканием до 7,5 тыс. руб. либо лишением прав на срок до года. Нововведения призваны исключить необоснованный непропуск спецтранспорта и не допустить излишних претензий к водителям.

В России повысят штрафы за непредоставление преимущества спецтранспорту. Об этом пишет « Коммерсантъ ».

По данным издания, соответствующие поправки в КоАП поддержало правительство РФ.

Авторы инициативы считают, что водителей, не пропустивших спецтранспорт с мигалками без цветографической раскраски на борту следует наказывать взысканием до 7,5 тыс. руб. либо лишением прав на срок до года.

Нововведения призваны исключить необоснованный непропуск спецтранспорта и не допустить излишних претензий к водителям.