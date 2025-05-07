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В Рязани продлили меры пресечения фигурантам дела о закупке коммунальной техники
Меру пресечения в виде запрета определенных действий на три месяца продлили до 13 августа 2025 года. Подсудимым запрещено использовать телефонную и интернет-связь, а также покидать место проживания без разрешения суда. Напомним, что среди фигурантов уголовного дела находятся экс-начальник управления благоустройства Рязани Юрий Фурфурак, генеральный директор петербургской компании ООО «ФГК» Евгений Алексеев и сотрудник производителя специальной техники «Меркатор Холдинг» Артур Сидоров. По версии следствия, были похищены больше 15 миллионов рублей при закупке коммунальной техники для города.

В среду, 7 мая в Железнодорожном районном суде прошло очередное заседание по делу, связанному с мошенничеством в сфере коммунальной техники. Суд рассматривал вопрос о продлении меры пресечения для подсудимых Сидорова, Алексеева и Фурфурака, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе суда.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий на три месяца продлили до 13 августа 2025 года. Подсудимым запрещено использовать телефонную и интернет-связь, а также покидать место проживания без разрешения суда.

Напомним, что среди фигурантов уголовного дела находятся экс-начальник управления благоустройства Рязани Юрий Фурфурак, генеральный директор петербургской компании ООО «ФГК» Евгений Алексеев и сотрудник производителя специальной техники «Меркатор Холдинг» Артур Сидоров. По версии следствия, были похищены больше 15 миллионов рублей при закупке коммунальной техники для города.

Подробнее по теме читайте в сюжете.