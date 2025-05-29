В Рязанской области произошел крупный пожар на производстве
Вечером 27 мая в селе Нагорное Ряжского муниципального округа загорелось производственное здание. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В тушении участвовали 15 человек, 5 единиц техники, в том числе инженерная.
В Рязанской области произошел крупный пожар на производстве. Об этом сообщает региональное МЧС.
Вечером 27 мая в селе Нагорное Ряжского муниципального округа загорелось производственное здание. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
В тушении участвовали 15 человек, 5 единиц техники, в том числе инженерная.