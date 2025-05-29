«КП»: владелец «Эко-Пронска» Шишов давал взятки бывшему вице-губернатору Грекову

По данным издания, один из коррупционных эпизодов связан с мусорным бизнесом. «КП» написала в материале о Грекове, что тот, будучи вице-губернатором, получил «за общее покровительство и попустительство» по службе от Олега Шишова — владельца регоператора — взятку в виде 51% доли в уставном капитале регионального оператора по обращению с отходами — фирмы «Эко-Пронск». «Взял Греков с „мусорщиков“ и деньгами — 35 миллионов рублей», — отметили в публикации.

Стало известно, что бывший вице-губернатор Игорь Греков, осужденный на 17 лет за содействие в заключении госконтрактов за взятки и «общее покровительство», получал взятки от регионального оператора «Эко-Пронск». Об этом сообщила «КП-Рязань».

По данным издания, один из коррупционных эпизодов связан с мусорным бизнесом. «КП» написала в материале о Грекове, что тот, будучи вице-губернатором, получил «за общее покровительство и попустительство» по службе от Олега Шишова — владельца регоператора — взятку в виде 51% доли в уставном капитале регионального оператора по обращению с отходами — фирмы «Эко-Пронск».

"Взял Греков с «мусорщиков» и деньгами — 35 миллионов рублей", — отметили в публикации.

Напомним, бывший вице-губернатор Игорь Греков — фигурант дела о коррупции в рязанском минздраве.

Он находится под стражей с 2023 года, большую часть времени провел в Москве. Грекова обвинили в получении взяток от руководителей коммерческих организаций за содействие в заключении с ними госконтрактов на поставки медоборудования для больниц Рязанской области.

В начале марта 2025 года дело вернули в Рязань. На суде по продлению меры пресечения, где подсудимому продлили ее на шесть месяцев, выяснилось, что Греков — действующий военнослужащий. Из-за этого суд закрыли. В закрытом и ускоренном режиме дело рассмотрели за два месяца — экс-чиновник заключил сделку со следствием.

Его также должны были допросить в качестве свидетеля на заседании по другому уголовному делу — о мошенничестве в закупке коммунальной техники для города. При допросе выяснилось, что он потерял память из-за контузии. Греков не узнал одного из фигурантов дела, своего подчиненного.

Экс-чиновнику дали 17 лет тюрьмы строгого режима с лишением права занимать управленческие должности на срок в 12 лет. Общая сумма взяток по шести эпизодам — 136 миллионов рублей.

Подробности о деле можно прочитать в сюжете.