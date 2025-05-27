В Рязани случилась авария на электросетях
Ресурс отключили по следующим адресам: ул. Советской армии; ул. Быстрецкая; Солотчинское шоссе; ул. Новоселов; ул. Гражданская; ул. Боголюбова; Кассимовское шоссе; ул. Большая. Электричество пообещали восстановить в течение четырех часов.
В Рязани случилась авария на элекстросетях. Света нет на девяти улицах, сообщили РЗН. Инфо в ГУП РО РГРЭС. Ресурс отключили по следующим адресам:
- ул. Советской армии;
- ул. Быстрецкая;
- Солотчинское шоссе;
- ул. Новоселов;
- ул. Гражданская;
- ул. Боголюбова;
- Кассимовское шоссе;
- ул. Большая.
Электричество пообещали восстановить в течение четырех часов.