На въезде в Рязань скорая попала в массовое ДТП

Авария произошла в четверг, 3 апреля, перед Солотчинским мостом в сторону Рязани. Столкнулись 5 машин, среди которых который скорая и машина дорожных рабочих. «Собрали паровозик. Пострадавших на первый взгляд нет, но собралась пробка», — отметила очевидица.

На въезде в Рязань скорая попала в массовое ДТП. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Авария произошла в четверг, 3 апреля, перед Солотчинским мостом в сторону Рязани. Столкнулись 5 машин, среди которых который скорая и машина дорожных рабочих.

«Собрали паровозик. Пострадавших на первый взгляд нет, но собралась пробка», — отметила очевидица.