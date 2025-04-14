В Горроще столкнувшиеся грузовик и легковушка перекрыли полосу движения
ДТП случилось на улице Стройкова. Дорогу не поделили автомобиль Omoda и большегруз Mercedes-Benz Atego. Машины получили механические повреждения. «Авария на Стройкова, движение по одной полосе», — говорится в посте.
В Горроще столкнувшиеся грузовик и легковушка перекрыли полосу движения. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
ДТП случилось на улице Стройкова. Дорогу не поделили автомобиль Omoda и большегруз Mercedes-Benz Atego. Машины получили механические повреждения.
«Авария на Стройкова, движение по одной полосе», — говорится в посте.