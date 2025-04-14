На время православных праздников изменят движение общественного транспорта в Горроще

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период православных праздников «Пасха», «Красная горка» и «Радоница» организуют специально выделенную полосу движения навстречу общему потоку транспорта на автомобильной дороге от пересечения улицы Черновицкой и Щорса до Ряжского шоссе. Кроме того, для удобства посещения жителями городских кладбищ «Новогражданское», «Новое», «Воскресенское», «Богородское», «Преображенское» увеличат количество автобусов № 2 «ст. Рязань-2 — кладбище Богородское» до 8 единиц 20 и 27 апреля.

На время православных праздников изменят движение общественного транспорта в Горроще. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период православных праздников «Пасха», «Красная горка» и «Радоница» организуют специально выделенную полосу движения навстречу общему потоку транспорта на автомобильной дороге от пересечения улицы Черновицкой и Щорса до Ряжского шоссе.

На участке от Щорса до дома № 8 район Южный Промузел в направлении улицы Щорса с 6:00 до 15:00 20, 27 и 29 апреля.

На время работы выделенной полосы будут установлены предупреждающие дорожные знаки.

Кроме того, для удобства посещения жителями городских кладбищ «Новогражданское», «Новое», «Воскресенское», «Богородское», «Преображенское» увеличат количество автобусов № 2 «ст. Рязань-2 — кладбище Богородское» до 8 единиц 20 и 27 апреля.