Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
12°
Втр, 15
16°
Срд, 16
17°
ЦБ USD 82.77 -1.23 15/04
ЦБ EUR 94.16 -2.06 15/04
Нал. USD 85.00 / 85.17 14/04 18:20
Нал. EUR 95.11 / 96.48 14/04 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
9 539
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
11 360
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
26 002
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
30 110
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На время православных праздников изменят движение общественного транспорта в Горроще
Отмечается, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период православных праздников «Пасха», «Красная горка» и «Радоница» организуют специально выделенную полосу движения навстречу общему потоку транспорта на автомобильной дороге от пересечения улицы Черновицкой и Щорса до Ряжского шоссе. Кроме того, для удобства посещения жителями городских кладбищ «Новогражданское», «Новое», «Воскресенское», «Богородское», «Преображенское» увеличат количество автобусов № 2 «ст. Рязань-2 — кладбище Богородское» до 8 единиц 20 и 27 апреля.

На время православных праздников изменят движение общественного транспорта в Горроще. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период православных праздников «Пасха», «Красная горка» и «Радоница» организуют специально выделенную полосу движения навстречу общему потоку транспорта на автомобильной дороге от пересечения улицы Черновицкой и Щорса до Ряжского шоссе.

На участке от Щорса до дома № 8 район Южный Промузел в направлении улицы Щорса с 6:00 до 15:00 20, 27 и 29 апреля.

На время работы выделенной полосы будут установлены предупреждающие дорожные знаки.

Кроме того, для удобства посещения жителями городских кладбищ «Новогражданское», «Новое», «Воскресенское», «Богородское», «Преображенское» увеличат количество автобусов № 2 «ст. Рязань-2 — кладбище Богородское» до 8 единиц 20 и 27 апреля.