Грекова не смогли допросить по делу о мошенничестве в закупке коммунальной техники

Прокуратура предложила отложить заседание. Следующий суд состоится 19 марта.

Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова не смогли допросить по делу о мошенничестве при закупке коммунальной техники для города, сообщила корреспондент РЗН. Инфо из зала заседаний.

На суде выяснилось, что в настоящее время вывести на экраны Грекова не могут, потому что документы не поступили в СИЗО, хотя их отправляли.

«Видимо, какие-то технические неполадки. Для организации ВКС судом будут приняты все попытки, возможные и невозможные», — отметила судья.

Прокуратура предложила отложить заседание. Следующий суд состоится 19 марта.

Напомним, начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Юрий Фурфурак, генеральный директор ООО «ФГК» Евгений Алексеев и сотрудник фирмы-производителя спецтехники «Меркатор Холдинг» Артур Сидоров признали свою вину в деле о хищении бюджетных денег на закупку коммунальной техники.

Как ранее рассказал Владимир Арцыбашев, инициатором преступления был Игорь Греков. В целях конспирации полученные деньги он передал Грекову через персональный туалет в его кабинете.

Подробнее о деле можно прочитать в сюжете.