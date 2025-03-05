Дело экс-вице-губернатора Игоря Грекова вернули в Рязань

Уголовное дело бывшего вице-губернатора Игоря Грекова вернули в Рязань. Его рассмотрит Советский районный суд.

Уголовное дело бывшего вице-губернатора Игоря Грекова вернули в Рязань. Его рассмотрит Советский районный суд.

11 марта состоится заседание по вопросу о продлении меры пресечения в отношении Грекова. В картотеке дела указали, что ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, Грекову вменяется шесть эпизодов получения взятки в особо крупном размере.

Напомним, Игорь Греков является фигурантом дела о коррупции в рязанском минздраве вместе с бывшим сенатором, экс-замминистра здравоохранения региона Ириной Петиной. Они находятся в СИЗО с лета 2023 года.

Подробнее о деле в нашем сюжете.