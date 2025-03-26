На допросе в Рязани Греков заявил, что потерял память из-за контузии

Адрес своей регистрации и год рождения сына Игорь Греков не озвучил. По его словам, данную информацию вспомнить не смог. «После этого времени прошло много событий в моей жизни. Многих аспекты не помню. Это в свете контузии и ряда других причин. Прохожу лечение, таблетки пью», — сказал Греков. Он заявил, что не помнит, поручал ли экс-советнику Владимиру Арцыбашеву покупать технику. По словам Грекова, ему был важен результат, а всю организационную работу выполнял Арцыбашев. На вопросы о должности Юрия Фурфурака и взаимодействии с ним подсудимый не ответил. Также не смог указать на него в зале заседания, внешность не вспомнил. «Выгода от закупки в том, что город будет с техникой, будет убираться. Это личная выгода. Сто баллов в карму», — заключил бывший вице-губернатор.

Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова этапировали из московского СИЗО для допроса по делу о мошенничестве в закупке коммунальной техники, фигурантом в котором является экс-начальник дорожного хозяйства и транспорта Юрий Фурфурак. Корреспондент РЗН. Инфо присутствовала в Железнодорожном районном суде в среду, 26 марта.

Игорь Греков попросил сделать заседание закрытым, так как является действующим военнослужащим. Суд в удовлетворении ходатайства отказал. Греков также отметил, что о заседании его никто не уведомил, но отвечать на вопросы готов, чтобы не затягивать дело.

Полный адрес своей регистрации и год рождения сына подсудимый не озвучил. По его словам, данную информацию вспомнить не смог.

«После этого времени прошло много событий в моей жизни. Многих аспекты не помню. Это в свете контузии и ряда других причин. Прохожу лечение, таблетки пью», — сказал Греков.

Он заявил, что не помнит, поручал ли экс-советнику Владимиру Арцыбашеву покупать технику. Данных о поставщике, марке и стоимости автомобилей бывший вице-губернатор не знал.

По словам Грекова, ему был важен результат, а всю организационную работу выполнял Арцыбашев.

На вопросы о должности Юрия Фурфурака и взаимодействии с ним подсудимый не ответил. Также не смог указать на него в зале заседания, внешность не вспомнил.

Греков отметил, что о ходе закупки техники ничего не знал.

«Выгода от закупки в том, что город будет с техникой, будет убираться. Это личная выгода. Сто баллов в карму», — заключил бывший вице-губернатор.

Следующее заседание состоится 9 апреля в 11:00.

Напомним, на прошлом заседании находились только Юрий Фурфурак с защитником и гособвинитель, которые просили отложить дело. В суде стало известно, что Грекова пока не смогли этапировать в Рязань из московского СИЗО.