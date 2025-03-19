Бывшего вице-губернатора Грекова пока не смогли этапировать в Рязань

Заседание по делу о мошенничестве в закупке коммунальной техники, фигурантом в котором является экс-начальник дорожного хозяйства и транспорта Юрий Фурфурак, снова отложили. На этот раз это произошло из-за болезни гендиректора ООО «ФГК» Евгения Алексеева, передала корреспондент РЗН. Инфо из зала Железнодорожного районного суда. На заседании 19 марта планировали, наконец, допросить бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. В прошлый раз допрос не состоялся из-за бюрократии в московском СИЗО и перевода дела Грекова в Рязань. Как стало известно на заседании, Грекова еще не этапировали из московского СИЗО."Судом были предприняты все попытки для его доставки, но по какой-то причине его еще не этапировали", — отметила судья. В зале присутствовал только Фурфурак с защитником, а также гособвинитель. Обе стороны просили об отложении суда. Следующее заседание отложили на 26 марта.

Заседание по делу о мошенничестве в закупке коммунальной техники, фигурантом в котором является экс-начальник дорожного хозяйства и транспорта Юрий Фурфурак, снова отложили. На этот раз это произошло из-за болезни гендиректора ООО «ФГК» Евгения Алексеева, передала корреспондент РЗН. Инфо из зала Железнодорожного районного суда.

На заседании 19 марта планировали, наконец, допросить бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. В прошлый раз допрос не состоялся из-за бюрократии в московском СИЗО и перевода дела Грекова в Рязань.

Как стало известно на заседании, Грекова еще не этапировали из московского СИЗО.

«Судом были предприняты все попытки для его доставки, но по какой-то причине его еще не этапировали», — отметила судья.

В зале присутствовал только Фурфурак с защитником, а также гособвинитель. Обе стороны просили об отложении суда.

Следующее заседание отложили на 26 марта.

Напомним, начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Юрий Фурфурак, генеральный директор ООО «ФГК» Евгений Алексеев и сотрудник фирмы-производителя спецтехники «Меркатор Холдинг» Артур Сидоров признали свою вину в деле о хищении бюджетных денег на закупку коммунальной техники. По версии следствия, были похищены больше 15 миллионов рублей. Подробнее о деле можно прочитать в сюжете.