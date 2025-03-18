В Рязани мужчина выбросил новорожденных щенят из окна третьего этажа

Ситуация произошла в ночь с 17 на 18 марта около дома № 7 по улице Маяковского. Семья услышала шум и писк и обнаружила, что сосед выбросил из окна новорожденных щенят. Собаки приземлились на снег, выжили и находятся в удовлетворительном состоянии. Рязанка уточнила, что мужчина держит дома четверых разнополых дворняжек, именно от их потомства он решил избавиться. Рязанка также рассказала, что хозяин не стерилизовал и не кастрировал своих питомцев, паспорта и документы не оформлял."Сосед был в состоянии алкогольного опьянения. Сказал, что собака, которая только что родила, набросилась на него. Он разозлился и решил выбросить щенят, а у них пуповина еще даже не отсохла. Совсем крошечные", — сообщила девушка. Она написала заявление в полицию. Екатерина не может долго держать у себя спасенных животных и просит рязанцев оказать помощь, личная страница девушки для связи: vk.com/katyshka1992

Мужчина выбросил пятерых новорожденных щенят из окна третьего этажа в Рязани. Об этом РЗН. Инфо сообщила местная жительница Екатерина.

Рязанка отметила, ситуация произошла в ночь с 17 на 18 марта около дома № 7 по улице Маяковского. Семья услышала шум и писк и обнаружила, что сосед выбросил из окна новорожденных щенят. Собаки приземлились на снег, выжили и находятся в удовлетворительном состоянии.

Девушка уточнила, что мужчина держит дома четверых разнополых дворняжек, именно от их потомства он решил избавиться. Рязанка также рассказала, что хозяин не стерилизовал и не кастрировал своих питомцев, паспорта и документы не оформлял.

«Сосед был в состоянии алкогольного опьянения. Сказал, что собака, которая только что родила, набросилась на него. Он разозлился и решил выбросить щенят, а у них пуповина еще даже не отсохла. Совсем крошечные», — сообщила девушка.

Она написала заявление в полицию.