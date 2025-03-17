На «Госуслугах» хотят ввести функцию по оформлению ОСАГО

Соответствующее обращение депутат Госдумы направила в Минцифры.

На «Госуслугах» хотят ввести функцию по оформлению ОСАГО. С инициативой выступила депутат Госдумы Сардана Авксентьева, передало РИА Новости в понедельник, 17 марта.

По ее мнению, текущий порядок дистанционного приобретения полиса нередко оборачивается для россиян «бюрократической волокитой, техническими сбоями и попытками навязать ненужные услуги, что подрывает доверие к системе обязательного страхования».

Предложение о введении функции оформления ОГАСО через «Госуслуги» депутат направила в Минцифры.