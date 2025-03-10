В Рязанской области с начала года выдано 44 тысячи электронных больничных

Пособия за этот период получили 36 855 человек.

С начала 2025 года года жителям региона оплатили 44 680 электронных больничных. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщила пресс-служба Отделения СФР по Рязанской области.

Пособия за этот период получили 36 855 человек. Общая сумма выплат составила более 584,8 миллиона рублей.

Рязанцам напомнили, что пособия по временной нетрудоспособности положены работающим жителям области в случае болезни или травмы, ухода за больным членом семьи, карантина работника или члена семьи, протезирования в стационаре, лечения в санатории после стационара.

Первые три дня болезни работодатель оплачивает из собственных средств, а последующие дни — Отделение СФР по Рязанской области.

Отмечается, что для расчета среднего заработка учитываются все выплаты, на которые начислялись страховые взносы за последние два календарных года, в том числе у предыдущего работодателя.

Размер выплаты зависит от страхового стажа и среднего заработка сотрудника за два предыдущих года. При стаже менее пяти лет оплачивается 60% от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%. Больничный в размере 100% от среднего заработка оплачивается, если стаж составляет более восьми лет.

Сведения, необходимые для расчета пособия, работодатели передают в региональное Отделение СФР в течение трех рабочих дней с даты закрытия больничного. Выплату производят в течение 10 дней.

Все данные передаются в электронном виде, уведомления о статусе приходят в личный кабинет на «Госуслугах».