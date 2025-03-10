Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
Втр, 11
10°
Срд, 12
12°
ЦБ USD 89.14 -0.43 08/03
ЦБ EUR 96.86 0.26 08/03
Нал. USD 90.20 / 89.70 10/03 11:25
Нал. EUR 98.50 / 99.00 10/03 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
5 443
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
7 марта 12:57
5 227
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
13 153
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
24 640
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области с начала года выдано 44 тысячи электронных больничных
Пособия за этот период получили 36 855 человек.

С начала 2025 года года жителям региона оплатили 44 680 электронных больничных. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщила пресс-служба Отделения СФР по Рязанской области.

Пособия за этот период получили 36 855 человек. Общая сумма выплат составила более 584,8 миллиона рублей.

Рязанцам напомнили, что пособия по временной нетрудоспособности положены работающим жителям области в случае болезни или травмы, ухода за больным членом семьи, карантина работника или члена семьи, протезирования в стационаре, лечения в санатории после стационара.

Первые три дня болезни работодатель оплачивает из собственных средств, а последующие дни — Отделение СФР по Рязанской области.

Отмечается, что для расчета среднего заработка учитываются все выплаты, на которые начислялись страховые взносы за последние два календарных года, в том числе у предыдущего работодателя.

Размер выплаты зависит от страхового стажа и среднего заработка сотрудника за два предыдущих года. При стаже менее пяти лет оплачивается 60% от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%. Больничный в размере 100% от среднего заработка оплачивается, если стаж составляет более восьми лет.

Сведения, необходимые для расчета пособия, работодатели передают в региональное Отделение СФР в течение трех рабочих дней с даты закрытия больничного. Выплату производят в течение 10 дней.

Все данные передаются в электронном виде, уведомления о статусе приходят в личный кабинет на «Госуслугах».