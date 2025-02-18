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Россиянам напомнили о новых правилах регистрации авто с марта 2025 года
Самым значимым нововведением станет отмена требования наличия полиса ОСАГО для постановки машины на учет.

Россиянам напомнили о новых правилах регистрации авто с марта 2025 года. Об этом пишет портал «Прайм» со ссылкой на адвоката Елену Кудерко.

Самым значимым нововведением станет отмена требования наличия полиса ОСАГО для постановки машины на учет. Это решение призвано избавить граждан от лишней бюрократии. А вот неуплата утильсбора весной может стать основанием для отказа в регистрации ТС.

Кроме того, с 1 марта станет возможным снятие с учета угнанного автомобиля, даже если он находится в розыске. Это позволит владельцам избежать уплаты транспортного налога.