Для россиян упростили получение компенсации по ОСАГО

Россияне могут получить компенсацию по ОСАГО онлайн через «Госуслуги» или приложение «Госуслуги Авто», если ДТП оформлял инспектор. Раньше это было доступно только тем, кто сам фиксировал повреждения. С начала года услугой воспользовались почти 90 тысяч человек (Минцифры РФ, Telegram). Для выплаты нужно подать заявление в страховую через «Госуслуги» или приложение. Большая часть данных подгружается автоматически. Страховая рассмотрит заявку, пригласит на осмотр и затем направит на ремонт или переведёт деньги на карту. При ДТП с участием более двух автомобилей заявление подаётся лично в страховую. Если есть вред здоровью, обращаться нужно к страховщику виновника.

Россияне могут получить компенсацию по ОСАГО онлайн через «Госуслуги» или приложение «Госуслуги Авто», если ДТП оформлял инспектор. Раньше такая возможность была только для тех, кто сам фиксировал повреждения. С начала года ею воспользовались почти 90 тысяч человек. Об этом Минцифры РФ сообщило в своем Telegram-канале.

Чтобы получить выплату, нужно подать заявление в свою страховую компанию через «Госуслуги» или приложение. Большинство данных автоматически подгрузится, что упростит процесс. Страховая компания рассмотрит заявление и пригласит на осмотр автомобиля. После этого она либо направит на ремонт, либо перечислит деньги на карту. Если в ДТП участвуют более двух автомобилей, нужно обращаться в страховую компанию лично. Если есть вред здоровью, обращаться нужно к страховщику виновника.