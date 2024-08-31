В Рязани прошел музыкальный фестиваль «Подбелка-2024»
Гран-при получила группа Onegene.
В Рязани прошел фестиваль «Подбелка-2024». Музыкальное мероприятие состоялось в пятницу, 30 августа.
На улице Почтовой работали четыре сцены.
Для гостей выступили около 30 музыкальных коллективов. Гран-при получила группа Onegene.
Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2024» — агентство РЗН. Инфо, организатор — АНО «Центр развития креативных индустрий». Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области и клиники стоматологии «Дентастиль».
Фото: Александр Рюмин.