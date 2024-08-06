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Ремонтировать сгоревший щиток в рязанской многоэтажке пришел пьяный электрик
Щиток загорелся в многоэтажке на улице Луговой.

Ремонтировать сгоревший щиток в рязанской многоэтажке пришел пьяный электрик. Соответствующую информацию написали жители дома под постом в комментариях губернатора Павла Малкова во «ВКонтакте».

В многоэтажке на улице Луговой, дом № 3 в субботу, 3 августа, загорелся щиток. По словам автора поста, горели и взрывались все счетчики. На место происшествия приезжали пожарные и тушили возгорание порошковыми огнетушителями.

Как написали в комментарии, жители звонили в 112, аварийную службу, электросети, коммунальные службы, чтобы решить проблему со сгоревшим щитком. Однако, по словам автора поста, там отвечали, что это не входит в их обязанности. Комментатор отметила, что из коммунальной службы ночью пришел «электрик в нетрезвом виде» и отказался разбираться в ситуации.

«Больше к нам никого не присылают. До сих пор проблема не решена, электричества нет, мы боимся находиться в квартирах, так как неизвестна причина пожара и что с проводкой в доме», — заключила автор поста.

В госжилинспекции Рязанской области во вторник, 6 августа, ответили жителям, что управляющая организация начала ремонтировать щиток. На данный момент закупают материалы.

Фото — комментарии под постом Павла Малкова