В Ростовской области произошел крупный пожар рядом с нефтезаводом

В Ростовской области произошел крупный пожар рядом с нефтезаводом. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в Азове, на складе покрышек. Местные жители предположили, что по нефтебазе ударил БПЛА.

По данным губернатора региона Василия Голубева, площадь пожара составляет 5000 кв. м., есть угроза распространения на соседние объекты — рядом находится склад нефтепродуктов и НПЗ. Возгорание тушат 34 человека и 9 единиц техники. Издание 161.ru пишет, что огонь подходит к топливным резервуарам.

Официального комментария об атаке беспилотников не поступало.