В деле о подрыве железной дороги под Рязанью нашли потерпевшего

Отмечается, что потерпевшей стороной признали ОАО «РЖД».

В деле о подрыве железной дороги под Рязанью нашли потерпевшего. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что потерпевшей стороной признали ОАО «РЖД».

Напомним, Сидики* обвиняют в организации теракта на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км». Он произошел 11 ноября 2023 года. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги.

Кроме того, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.

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*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов