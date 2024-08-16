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В деле о подрыве железной дороги под Рязанью нашли потерпевшего
Отмечается, что потерпевшей стороной признали ОАО «РЖД».

В деле о подрыве железной дороги под Рязанью нашли потерпевшего. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что потерпевшей стороной признали ОАО «РЖД».

Напомним, Сидики* обвиняют в организации теракта на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км». Он произошел 11 ноября 2023 года. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги.

Кроме того, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.

Все новости сюжета можно прочитать по ссылке.

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов