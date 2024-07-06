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В Москве водителя насмерть зажал автобус

На северо-востоке Москвы водитель автобуса погиб, когда транспортное средство прижало его к эвакуатору. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Трагедия случилась на улице Корнейчука.

Водитель стоял на улице. Он увидел, что припаркованный автобус начал катиться. Мужчина встал на его пути, чтобы остановить, однако машина прижала его к кузову впереди стоявшего эвакуатора. От полученных травм мужчина умер на месте.

Повреждения получили три автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и экстренных служб.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы подтвердили ТАСС факт аварии. В ведомстве добавили, что автобус коммерческого перевозчика был без пассажиров и следовал в парк.