В деле о мошенничестве с коммунальной техникой зачитали показания рязанского министра финансов

Свидетелем выступила министр финансов Марина Наумова.

В среду, 19 июня, в Железнодорожном суде Рязани продолжили оглашать показания свидетелей по делу о хищении бюджетных средств по закупке коммунальной техники. Об этом сообщил корреспондент РЗН. Инфо.

Прокуратура зачитала показания министра финансов Рязанской области Марины Наумовой. Она рассказала, что точно не назовет все согласующие лица закупки шести коммунальных машин для города. Однако, как ей кажется, в этом участвовал экс вице-губернатор Греков.

Также огласили показания двух других свидетелей: замминистра финансов Андрея Решеткина, который в 2020 году был и.о. руководителя казначейского управления мэрии, и менеджера по продажам «Меркатор Холдинг» Алексея Мишенкова. Ни один из перечисленных в суд не явился.

По словам Мишенкова, именно он отправил коммерческие предложения по коммунальной закупке после согласования с одним из подсудимых Сидоровым. Кроме того, отметил, что не знает, как оформлялась заявка на участие в аукционе и другие подробности закупки.

Прокуратура хотела зачитать показания заместителя Юрия Фурфурака Ирины Трошиной. Однако защита экс начальника управления благоустройства возразила против оглашения показаний и настояла на ее явке в зал суда.

Помимо этого, на суде зачитали список вещей, изъятых во время обыска у сотрудника фирмы-производителя техники «Меркатор Холдинг» Артура Сидорова. В том числе, наличных денег на сумму 23 миллиона 66 тысяч рублей. Деньги находились в его квартире в картонной коробке. Адвокат Сидорова заявила, что во время следствия никто не задался вопросом о происхождении этих денег.

«Протокол осмотра не имеет отношения к существу рассматриваемого уголовного дела», — отметила адвокат.

Фурфурак хотел предоставить суду документ о новом месте работы инженером в строительной компании, однако прокуратура выступила против из-за того, что документ не заверен и нет подлинника. Также к делу приобщили чеки на возмещение ущерба от Юрия Фурфурака общей сложностью четыре тысячи рублей.

Следующее заседание назначили на 18 июля.

Напомним, в мае начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Юрий Фурфурак, гендиректор фирмы ООО «ФГК» Евгений Алексеев и сотрудник фирмы-производителя спецтехники «Меркатор Холдинг» Артур Сидоров признали свою вину в деле о хищении бюджетных денег на закупку коммунальной техники.

Позднее в Железнодорожном суде Рязани огласили свидетельские показания экс-губернатора Николая Любимова и других свидетелей по делу.