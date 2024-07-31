Сидики* признался в атаке на военный аэродром Дягилево

*входит в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью Руслан Сидики* признался в атаке на военный аэродром Дягилево. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сидики также признался в атаке на аэродром Дягилево с помощью четырех квадрокоптеров, которые сам изготовил по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины. Он подробно рассказал следствию детали своей атаки и также, как и с подрывом поезда, раскаялся в содеянном», — рассказал собеседник агентства.

Сидики обвиняют в совершении теракта, который, по данным следствия, был организован по заданию спецслужб Украины. Ему предъявлено девять тяжких преступлений.

*входит в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга