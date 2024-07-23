В Москве микроавтобус врезался в «КамАЗ», погиб водитель
В Москве микроавтобус врезался в «КамАЗ». Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Авария произошла на Рублевском шоссе. На месте работают оперативные службы.
По данным из соцсетей, погиб водитель автобуса.
В Москве микроавтобус врезался в «КамАЗ», погиб водитель
В Москве микроавтобус врезался в «КамАЗ». Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Авария произошла на Рублевском шоссе. На месте работают оперативные службы.
По данным из соцсетей, погиб водитель автобуса.
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Происшествия
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