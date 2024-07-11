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Руководителем Сасовского летного училища назначили Константина Соколова
По данным издания, прежний директор Евгений Смольников покинул пост. Его пригласили стать ректором Ульяновского института летной авиации.

Руководителем Сасовского летного училища назначили Константина Соколова. Об этом сообщает ИД «Пресса».Отмечается, что Константин Владимирович является пилотом с большим стажем, ранее руководил авиакомпанией «Саратовские авиалинии».

По данным издания, прежний директор Евгений Смольников покинул пост. Его пригласили стать ректором Ульяновского института летной авиации.