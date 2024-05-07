Мэрия Рязани опубликовала программу праздничных мероприятий на День Победы
Отмечается, что 9 мая торжественные мероприятия пройдут на различных площадках областного центра
Мэрия Рязани опубликовала программу праздничных мероприятий на День Победы. Сообщение появилось на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что 9 мая торжественные мероприятия пройдут на различных площадках областного центра.
Ранее рязанцев пригласили отпраздновать День Победы в Соборном парке у кремля.
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