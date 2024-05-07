Рязанцев пригласили отпраздновать День Победы в Соборном парке у кремля

Мероприятия пройдут 9 мая с 11:00 до 18:00.

Рязанцев пригласили отпраздновать День Победы в Соборном парке у кремля.

Отмечается, что жителей и гостей города ждут интерактивные площадки от общественных объединений, выставки, арт-объекты, кинопросмотр, концерты, иммерсивный театр.

Кроме того, каждый желающий сможет принять участие в Бале Победы (репетиция с 14:00), в хоре на главной сцене (вместе исполним любимую Катюшу).

По данным организаторов, в среду, 8 мая, в парке установят Стену памяти, где можно разместить портреты своих героев.

Мероприятия пройдут 9 мая с 11:00 до 18:00.

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