Рязанцы засняли северное сияние

Столбики света увидели в областном центре, Скопине и Милославском.

Рязанцы засняли северное сияние. Кадрами любители астрономии поделились в группе «Rznastro» ВКонтакте.

По словам пользователей, астрономическое явление было сложно уловить.

«Столбики невооружённым взглядом слабо, но видно было», — поделился один из комментаторов.

Отмечается, что северное сияние смогли увидеть в Рязани, Скопине и Милославском.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 6 мая, рязанцы смогут увидеть в северное сияние.