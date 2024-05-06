Рязанцы засняли северное сияние
Столбики света увидели в областном центре, Скопине и Милославском.
Рязанцы засняли северное сияние. Кадрами любители астрономии поделились в группе «Rznastro» ВКонтакте.
По словам пользователей, астрономическое явление было сложно уловить.
«Столбики невооружённым взглядом слабо, но видно было», — поделился один из комментаторов.
Отмечается, что северное сияние смогли увидеть в Рязани, Скопине и Милославском.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 6 мая, рязанцы смогут увидеть в северное сияние.