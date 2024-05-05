Рязанцы в ночь на 6 мая смогут увидеть северное сияние

Основной пик придется на предрассветные часы.

Рязанцы в ночь на понедельник, 6 мая, смогут увидеть в северное сияние. Об этом сообщили в Telegram-канале Rznastro.

В Рязанской области обещают полярное сияние. Однако основной пик придется на предрассветные часы.

«Солнце испускает одну мощную вспышку за другой. А мы, находясь за 150 миллионов километров можем видеть влияние светила на нашу планету благодаря переходу полярных сияний в широты, более близкие к экваториальным», — добавили в сообщении.

Ранее в Скопинском районе засняли северное сияние.